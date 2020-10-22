Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Новоуренгойский психоневрологический диспансер поступило новое оборудование, предназначенное для лечения и реабилитации граждан с психическими расстройствами.

За счет окружных средств был приобретен дорогостоящий транскраниальный магнитный стимулятор «Нейро-МС/Д».

Его принцип работы заключается в магнитной стимуляции определенных структур головного мозга, посредством воздействия кратковременных магнитных импульсов.

Это позволит добиться стойкой ремиссии не только при тяжелых психических расстройствах, но и при распространенных пограничных состояниях - депрессиях, панических атаках, тревоге и нарушениях сна.

Возникающее электромагнитное поле высокой интенсивности свободно проникает сквозь одежду, кости черепа и мягкие ткани, воздействуя на глубокие нервные центры, периферические нервы, а также головной и спинной мозг, недоступные для других способов стимуляции.

-Высокая результативность применяемой методики позволит пациентам частично, а в некоторых случаях и полностью отказаться от приема сильнодействующих медицинских препаратов и улучшит качество жизни. Кроме того, в практике есть хорошие результаты при восстановлении пациентов, перенесших инсульт, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Стоит добавить, что лечебная процедура входит в стандарт оказания медицинской помощи при некоторых психических расстройствах, поэтому будет оказываться пациентам бесплатно.