В Салехарде проверили теплоизоляцию наземных труб

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде прошел рейд по проверке теплоизоляции наземных труб, обеспечивающие жилые дома теплом. В нем приняли участие сотрудники администрации города совместно с представителями ОНФ и АО «Салехардэнерго».

-Мы фиксируем обращения граждан о неисполнении управляющими компаниями своих обязанностей по подготовке жилых домов к холодам. Передаем эти сведения в УК и требуем немедленного устранения выявленных фактов, - рассказал заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Рогожников.

В ходе рейда были проверены дома по адресам: Ямальская, 25, 25А и З, а также Зои Космодемьянской, 28. Обращения по ним поступили в адрес ОНФ.

-Поступают жалобы от жителей города по данному вопросу. Имеются адреса, где трубы отопления не утеплены, соответственно, идет большая потеря тепла еще на подходе к дому, как следствие - недостаточно горячие батареи отопления в квартирах. Это, разумеется, вызывает недовольство жителей, - сообщил руководитель регионального исполкома ОНФ Иван Новицкий.

Также, по его словам, управляющие компании совместно с АО «Салехардэнерго» должны устранить все выявленные замечания в ближайшее время.

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