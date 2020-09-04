Активисты ОНФ Ямала добились замены раскрошившегося покрытия на детской площадке в Салехарде

Фото: ОНФ на Ямале, соцсеть "ВКонтакте"

Ямальские активисты Общероссийского народного фронта добились замены раскрошившегося покрытия на детской площадке, которая, на тот момент, даже не была введена в эксплуатацию. Расположена игровая зона на улице Ямальская в Салехарде.

О том, что полотно стремительно разрушается, общественникам рассказали жильцы близлежащих домов. Выехав на место в конце августа, активисты зафиксировали, что резиновое покрытие раскрошилось на мелкие крупицы, также они смогли узнать, что данный объект должен быть сдан только 1 сентября.

-Конечно, сами дети поторопились и не стали ждать, когда детская площадка будет введена в эксплуатацию, но всё же так стремительно разрушаться она не должна. Не прожив и месяца покрытие не прошло тест-драйв от ямальских ребят, - сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в ЯНАО Евгений Кириллов.

С просьбой решить эту ситуацию общественники обратились к властям Салехарда. Спустя пару недель проблема благополучно разрешилась - подрядчики уложили новое резиновое покрытие.