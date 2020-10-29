«Почти 240 тысяч на троих»: жители Нового Уренгоя попались на уловки мошенников Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась гражданка 1957 года рождения, которая отдала мошенникам 147 тысяч рублей.

Было установлено, что 27 октября женщине позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он убедил потерпевшую сообщить ему персональные данные карты и коды в смс-сообщениях. По его словам, это необходимо для того, чтобы отменить операции по несанкционированному списанию денег. В результате чего со счета заявительницы пропали 147 тысяч рублей, а лжесотрудник перестал выходить на связь.

В этот же день в полицию обратились еще двое потерпевших - мужчины 1971 и 1973 годов рождения, которые по аналогичной схеме перевели аферистам деньги на общую сумму 90 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, а при поступлении звонков от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками банка, не вступать с ними в диалог и не сообщать никаких данных.

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