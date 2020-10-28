Собираясь купить собаку, жительница Салехарда отдала деньги мошеннику Фото: pixabay.com

В полицию Салехарда обратилась 54-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников.

Было установлено, что в августе потерпевшая увидела в интернете объявление о продаже собаки стоимостью 14 тысяч рублей, которое ее заинтересовало. Созвонившись с продавцом, она договорилась о внесении предоплаты в размере 7 тысяч рублей. После того, как женщина перевела деньги, мужчина перестал выходить на связь.

Преступником оказался 19-летний уроженец Свердловской области, который обманывал людей, размещая фейковые объявления о продаже щенков на сайте бесплатных объявлений.

После задержания молодой человек раскаялся в содеянном и признал вину, однако избежать последствий у него не получилось. Теперь его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас он находится под стражей.

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