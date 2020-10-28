В Новом Уренгое задержали мужчину с наркотиками Фото: pixabay.com

Новоуренгойские сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали ранее не судимого мужчину 1995 года рождения. В момент досмотра у него обнаружили сверток с прессованным веществом.

Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотиком растительного происхождения массой более 2 граммов.

В свое оправдание северянин пояснил, что приобрел данное вещество для собственного потребления, не собираясь его распространять, однако избежать последствий от так и не смог.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». В настоящий момент оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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