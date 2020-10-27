В Салехарде задержали уроженца Еревана, перевозившего в багаже кокаин Фото: pixabay.com

Полиция Салехарда совместно с коллегами из отряда специального назначения «Гром» задержали 8 октября 36-летннго уроженца города Ереван, перевозившего в багаже полимерный пакет с неизвестным веществом.

Согласно заключению эксперта, изъятый порошок оказался кокаином массой 2,5 грамма.

В свое оправдание злоумышленник сообщил, что приобрел наркотик для себя, не собираясь его распространять, однако избежать последствий он так и не смог.

На мужчину завели уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напоминаем, что в середине мая на Ямале был задержан еще один гражданин с наркотиками, не проживающий на его территории. Речь идет о мужчине из Челябинской области, который спрятал запрещенное вещество в сигарету.