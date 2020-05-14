В Тарко-Сале директор больше четырех лет не платила подчиненному зарплату

14 Май 2020 2020-05-14T14:50:42+03:00

В Тарко-Сале директор больше четырех лет не платил подчиненному зарплату Фото: Ольга Крыльцова

Работника оставили без 80 тысяч рублей

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В Тарко-Сале руководителя коммерческой организации подозревают в невыплате зарплаты работнику. С февраля 2015 по август 2019 года генеральный директор задолжала подчиненному 80 тысяч рублей.

По данным следствия, руководитель достоверно знала, что на счетах коммерческой организации имеются достаточные денежные средства для выплаты установленных законом выплат работнику. Тем не менее, причитающиеся ему установленные законом выплаты оставила при себе.

- В целях обеспечения нарушенных прав потерпевшего следствием предпринимаются меры для установления имущества подозреваемой, - сообщают в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU