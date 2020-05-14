2020-05-14T14:50:42+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале директор больше четырех лет не платила подчиненному зарплату

Работника оставили без 80 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Тарко-Сале директор больше четырех лет не платил подчиненному зарплатуВ Тарко-Сале директор больше четырех лет не платил подчиненному зарплатуФото: Ольга Крыльцова
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В Тарко-Сале руководителя коммерческой организации подозревают в невыплате зарплаты работнику. С февраля 2015 по август 2019 года генеральный директор задолжала подчиненному 80 тысяч рублей.

По данным следствия, руководитель достоверно знала, что на счетах коммерческой организации имеются достаточные денежные средства для выплаты установленных законом выплат работнику. Тем не менее, причитающиеся ему установленные законом выплаты оставила при себе.

- В целях обеспечения нарушенных прав потерпевшего следствием предпринимаются меры для установления имущества подозреваемой, - сообщают в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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