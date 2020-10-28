В Красноселькупском районе продукты первой необходимости продавались по завышенной цене

В селе Толька продукты первой необходимости продавались по завышенной цене Фото: pixabay.com

Прокуратура Красноселькупского района проверила соблюдение законодательства в сфере ценообразования в селе Толька.

Было установлено, что владельцы магазинов, находящихся на территории поселения, самовольно завышали цены на товары первой необходимости: подсолнечное масло, мука, молоко, пшено, сахар, картофель и гречневая крупа.

В связи с этим прокурор внес представления в адрес пяти предпринимателей, тем самым обязав устранить все нарушения. Кроме того, были возбуждены административные дела по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

На данный момент цены приведены в соответствие с нормой, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напоминаем, что подобное нарушение было зафиксировано в Салехарде в начале октября. Тогда магазин «Чародей» завысил стоимость продовольственных товаров первой необходимости.