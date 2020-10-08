В Салехарде продукты первой необходимости продавались по завышенной цене Фото: pixabay.com

Прокуратура города Салехарда проверила исполнение законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя по ценообразованию.

Было установлено, что в магазине «Чародей» продовольственные товары первой необходимости продавались по стоимости, на 5 процентов превышающих предельные торговые надбавки.

В связи с этим в адрес предпринимателя было внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ «завышение установленных надбавок к ценам , расценкам, ставкам и тому подобному».

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования все цены приведены в соответствие с действующим законодательством, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

Напомним, что ещё одна такая же ситуация произошла в городе весной. Тогда магазины «Амикан», «Фламинго» и «Тройка» незаконно повысили стоимость на кефир, творог, яйца, рис, гречу, сахар и подсолнечное масло. Товары продавались с превышением предельно допустимых надбавок в размере от 2 до 121 процента.