Пожилые салехардцы могут обратиться к волонтерам за помощью в доставке продуктов и лекарств Фото: pixabay.com

Жители Салехарда старше 65 лет могут обратиться за помощью в приобретении необходимых продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Заявки принимаются по единому телефону «горячей линии» регионального департамента социальной защиты населения: 8-800-302-94-40. Звонить можно с 08:00 до 20:00.

Помощь пожилым горожанам оказывают волонтеры общественного движения ОНФ и центра социального обслуживания.

Общественники приезжают в масках и перчатках, передача покупок производится бесконтактным способом. Доставка товаров - бесплатна, все необходимое приобретается за счет средств гражданина.

Напомним, что в регионе складывается напряженная ситуация с распространением коронавируса. С сегодняшнего дня, 28 октября, на Ямале запретили работу развлекательных заведений в ночное время, а количество заболевших увеличились на 183 человека, таким образом, общее число инфицированных составило 20 008.

В связи с этим людям старшего поколения не рекомендуется посещать общественные места и следует тщательно заботиться о своем здоровье.