На Ямале запретили работу развлекательных заведений в ночное время Фото: pixabay.com

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление, которое вносит изменения в режим повышенной готовности, действующий в регионе. Соответствующий документ об этом опубликован на сайте окружного правительства от 27 октября.

Теперь с 23:00 до 6:00 запрещается организация зрелищных и развлекательных мероприятий, демонстрация кинофильмов и оказание услуг общественного питания.

Кроме того, усиливается режим дезинфекции на общественном транспорте, в такси и в местах массового пребывания людей.

Напоминаем, что на 27 октября в регионе был зафиксирован 181 человек с COVID-19. Наибольшее число заболевших проживают в Салехарде, Ноябрьске и Надымском районе - по 20 случаев в каждом.

Ознакомиться с текстом постановления можно здесь.