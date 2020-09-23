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Покупая автомобильную фару, житель Ноябрьска отдал деньги мошенникам

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера Зенина
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Покупая автомобильную фару, житель Ноябрьска отдал деньги мошенникам

Покупая автомобильную фару, житель Ноябрьска отдал деньги мошенникам

Фото: pixabay.com

В полицию Ноябрьска обратился местный житель. Он рассказал, что хотел купить запчасть для машины, а вместо этого стал жертвой мошенников.

Было установлено, что мужчина нашёл в социальной сети объявление о продаже автомобильной фары. Связавшись с продавцом и обговорив условия доставки, ноябрянин перевёл на банковский счёт злоумышленника 10 тысяч рублей. В дальнейшем, чтобы уточнить детали сделки, заявитель неоднократно пытался связаться с продавцом, но его телефон не отвечал. В итоге товар так и не был доставлен, а денежные средства не возвращены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники ноябрьской полиции в очередной раз просят граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными лицами в интернете и по телефону. Быть осторожными, а также не торопиться переводить деньги по их требованиям.

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