Расчищать улицы Нового Уренгоя будут универсальные дорожно-коммунальные машины

Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

В Новом Уренгое продолжают обновлять парк дорожной техники. В ближайшее время на улицы выйдут три универсальные дорожно-коммунальные машины, которые будут заниматься уборкой города. Зимой - расчищать дорогу от снега и при необходимости посыпать проезжую часть песком, а летом - убирать мусор.

-Снег уже лег, а значит - началась его уборка во дворах. Коммунальщики чистят дворы и проезды. Новоуренгойцы, если вы знаете, что в этот день в ваш двор зайдет техника, постарайтесь убрать автомобили, чтобы работу сделали качественно, - написал Андрей Воронов на своей странице в «Instagram».

Следить за качеством выполняемых работ будет первый заместитель Виктор Пузанов. В его обязанности входит контроль графика расчистки, а также расстановка и выход техники на улицы.

Стоит добавить, что машины приобретены в рамках государственной программы ЯНАО «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2024 годы».

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