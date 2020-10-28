Автоинспекторы Салехарда обнаружили нарушения при уборке снега

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

Автоинспекторы Салехарда проверили качество очистки дорог от снега вблизи пешеходных переходов у образовательных организаций и дошкольных учреждений.

С помощью линейки сотрудники замерили высоту сугробов, собранных коммунальными службами. Оказалось, что наваленный снег несет угрозу безопасности жителям города. В некоторых местах сугробы достигают в высоту более двух метров. Из-за такого «заграждения» дети и другие пешеходы не всегда могут убедиться в отсутствии машин на дорогах, что может привести к трагедии.

За время мероприятия автоинспекторы выявили ряд нарушений при очистке улиц от снега. По итогам рейда возбуждено три административных производства в отношении юридических лиц по ст. 12.34 КоАП РФ «Не соблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог». Наказание за это - штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Напоминаем, что в этом году автопарк «УГСК» пополнился новой снегоуборочной техникой, среди которой: самосвалы, фронтальные погрузчики и экскаваторы.