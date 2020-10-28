Школьники Ямала отправили сотни заявок на получение образовательного сертификата

В минувший понедельник завершился прием заявок от учеников старших классов на получение образовательных сертификатов по физике, математике и информатике. Всего от 600 ямальских школьников было принято около 1 000 запросов. Напомним, что сертификат – это право на грант губернатора Ямала в размере 81 тыс. руб. для участия в профильных сменах с педагогами сильнейших вузов нашей страны.

Сбор заявок стартовал на сайте Центра выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО 22 октября, кампания продлилась ровно 4 дня. За это время желание повысить уровень подготовки по предметам изъявили школьники из всех муниципалитетов. Так, особенно высокий интерес продемонстрировали подростки из Нового Уренгоя, Муравленко, Салехарда, Ноябрьска и Надымского района.

По словам директора Центра выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО Аллы Головенькиной, уже в первые минуты, в полночь 22 октября, были получены сразу три заявки – из Надыма, Ноябрьска и Салехарда.

В настоящее время комиссия рассматривает поступившие запросы. Приоритет будет отдан тем, кто имеет достижения в освоении точных наук, подтвержденные результатами участия в этапах Всероссийской олимпиады школьников, итогами диагностического тестирования, участием в дистанционных курсах. Кроме того, будут изучены мотивационные письма, отправленные вместе с заявкой.

Имена старшеклассников, которые получат образовательные сертификаты, члены комиссии назовут до 6 ноября.