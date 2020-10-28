Усть-Полуй из Салехарда попал в каталог Британского музея

На лондонской выставке в экспозиции «Арктика: культура и климат» представлены предметы из коллекции музея антропологии и этнографии имени Петра Великого. Среди них – изделия из кости и рога северного оленя, найденные археологом Василием Адриановым в 1935-1936 гг. во время раскопок древнего сакрально-производственного центра Усть-Полуй в Салехарде. Так, он попал в каталог, изданный в рамках мероприятия.

Статья была подготовлена Натальей Федоровой, кандидатом исторических наук, заведующей сектором истории и археологии Научного центра изучения Арктики. В ней археолог рассказывает, как климат и торговые связи повлияли на развитие культуры и экономический уклад древнего населения севера Западной Сибири, а также упоминает их роль в появлении домашнего оленеводства.

Усть-Полуй – археологический памятник федерального значения, который датируется ранним железным веком. Он стал ключом к решению множества вопросов истории древности. Первые исследования были проведены в 1930-е годы Василием Андриановым, именно он доставил коллекцию из 12 тысяч предметов в Кунсткамеру.

Масштабные раскопки Усть-Полуя проводились с 1993 по 1995 годы Ямальской археологической экспедицией Института истории и археологии УрО РАН, руководителем которых выступила Наталья Федорова. В процессе ученые вскрыли 360 кв. м культурного слоя и зафиксировали несколько культурных комплексов.

После исследования возобновились только в 2006 году, тогда работы продолжались до 2015-го. На этот раз к руководству раскопками присоединился Андрей Гусев. За все время было вскрыто 1 308 кв. м. Одним из самых интересных объектов стал древний ров, который пересекает по диагонали северный склон мыса, где расположен памятник. С 2009 по 2012 годы здесь были обнаружены остатки деревянных конструкций – мост из лиственничных бревен, ограждение внутреннего склона рва из березовых кольев и плетня, найдено множество изделий из дерева, бересты, а также ткань, веревки, антропоморфные скульптуры из дерева и рога.

Здесь, рядом со рвом, в 2011 году археологи нашли захоронение 50-летней женщины. Ее возраст удалось определить в Институте проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН, где специалисты провели пластическую реконструкцию лица по черепу. Годом позднее результат работы представили в Салехарде на международной конференции в честь 80-летия со дня открытия памятника.

В последние годы раскопок на Усть-Полуе были обнаружены следы производственных площадок по изготовлению костяных и роговых предметов, места выплавки железа и бронзы. В целом за все время исследований на памятнике совершено более 50 тысяч находок, которые ныне хранятся в Кунсткамере и окружном музейно-выставочном комплексе им. И.С. Шемановского. Сейчас памятник законсервирован.

Богатый материал, посвященный истории заселения севера Западной Сибири, становлению традиционных культур и типов хозяйств, торговым и культурным связям в древние времена и эпоху средневековья, собран в Научном центре изучения Арктики. Сегодня проблематику исследований расширили до Нового времени. Так, в этом году специалисты провели междисциплинарные исследования на многослойных памятниках «Нгарка-Едетаяха 2» и «Поселение Салехард-4», могильнике Нырымпосллор (XIX век) и «Йоркутинская стоянка» (IV тыс. до н.э.). В процессе археологической разведки в бассейне реки Еркута-яха на полуострове Ямал найден древний микрорайон. Он состоит из пяти памятников, возраст которых – более 5 тысяч лет. Также были открыты 4 новых памятника 15-16 и 18-19 веков в Приуральском районе.