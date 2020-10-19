Ямал готовится к празднованию 90-летнего юбилея

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В 2020 году Ямало-Ненецкому автономному округу исполняется 90 лет. В связи с этим с начала января в регионе проводятся различные акции, выставки, конкурсы и мероприятия, однако самые масштабные мероприятия ещё впереди.

О подготовке празднования юбилея рассказал первый заместитель директора регионального департамента внешних связей Сергей Урамаев.

По его словам, жители и гости Салехарда смогут активно и с пользой провести досуговое время, а праздничные дни навсегда останутся в их памяти приятными воспоминаниями.

В настоящее время ведется подготовка праздничных мероприятий, которые состоятся 10 декабря и продолжатся до самых выходных.

Юбилей округа можно будет отпраздновать, посетив ледовое шоу Ильи Авербуха. Это уникальная возможность увидеть вживую лучшие номера и любимых спортсменов. На нём будет представлено множество неожиданных дуэтов и невероятных сюрпризов для всех поклонников фигурного катания.

В эти же дни можно посетить тематические выставки и экспозиции, организованные титульным музеем региона - МВК им. И.С. Шемановского. Памятным событием для посетителей станет масштабный выставочный проект о становлении и развитии региона в нефтегазовой, агропромышленной, культурной и научной сферах деятельности «Тепло Ямальской Арктики».

На территории КДЦ будет организована традиционная экспозиция из ледовых скульптур, посвящённая 90-летию Ямала. Жители и гости Салехарда смогут окунуться в культурную и историческую основу северного края и познакомиться с особенностями национального колорита. Кроме того, в скульптурах планируется отразить и значительную роль Ямала в развитии нефтегазового комплекса страны.

Также ярким событием станет большая Обдорская ярмарка, в рамках которой будут организованы народные гуляния, конкурсы и развлечения для детей и взрослых, а также продажа продукции ямальских и приглашённых из других регионов товаропроизводителей.

Стоит добавить, что при подготовке к празднику власти ориентируется на эпидемиологическую ситуацию. Многие мероприятия при необходимости могут быть переведены в онлайн формат или организованы с учётом ужесточения санитарных требований.