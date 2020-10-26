«Уборка снега и открытие covid-госпиталя»: в Новом Уренгое подвели итоги прошедшей недели

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Глава Нового Уренгоя подвел итоги прошедшей недели.

-Главная тема на повестке дня - коронавирус. На борьбу с COVID-19 брошены все силы. Принято решение запустить в работу новый инфекционный госпиталь поэтапно: в ноябре можно будет задействовать под размещение пациентов 40 палат. Это около 50 коек. Продолжаем усовершенствовать колл-центр, увеличили количество операторов, оснастили их технически, развели потоки звонящих. Время ожидания сократилось. Ждем понедельник, чтобы оценить, как работает новая схема при большом наплыве звонков. Встретили бригаду врачей из Тюмени, усилили экипажи врачей, которые выезжают на дом, дополнительными автомобилями. Решением оперштаба в Новом Уренгое ограничено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, - написал Андрей Воронов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также глава города сообщил о скорой готовности детского сада на 300 мест в микрорайоне Строителей. Сдача объекта запланирована на конец 2020 года, принять юных воспитанников учреждение сможет уже следующей весной.

Кроме того, в городе окончен сезон по благоустройству. Работы подрядчиков, выполненные в снежный период, приниматься не будут.

Автопарк «УГСК» пополнился новой снегоуборочной техникой, среди которой: самосвалы, фронтальные погрузчики и экскаваторы, уже работающие на улицах города.

-В Коротчаево начали работу современные канализационно-очистные сооружения. Проект крупный и очень важный. Он решит вопрос обеспечения инженерными сетями новых объектов в районе, - подвел итог Андрей Воронов.