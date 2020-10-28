Пуровская полиция ищет мошенников, которые украли у тюменца 70 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Пуровского района обратился 30-летний житель Тюмени, работающий вахтовым методом в Тарко-Сале. Он заявил о краже денег с его банковской карты.

Было установлено, что 23 октября ему позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей банка. Далее она сообщила, что с карты мужчину пытаются незаконно списать деньги. Чтобы этого избежать, а также предотвратить подобные ситуации в будущем, лжесотрудница порекомендовала установить на телефон программу удаленного доступа и сообщить ей ID адрес в данном приложении, а для сохранности имеющейся суммы следует перевести ее на резервный счет.

Не заподозрив обмана, тюменец выполнил все указания и перевел 70 тысяч рублей на счет, который ему продиктовали.

О том, что он столкнулся с мошенниками, мужчина понял после очередного звонка, который был якобы из банка. Ему предложили оформить кредит и перевести деньги на резервный счет. После этого разговора заявитель заблокировал свои банковские карты и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

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