За прошедшую неделю мошенники похитили у ямальцев 4 миллиона рублей Фото: pixabay.com

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 19 по 25 октября, зарегистрировано 29 подобных преступлений, ущерб от которых составил четыре миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой преступников стал житель Нового Уренгоя, которому позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. В ходе разговора он убедил потерпевшего перевести 500 тысяч рублей на его счет, якобы для пресечения несанкционированного списания денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Призываем граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт.

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