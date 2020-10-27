Житель Тарко-Сале оказался в реанимации после пьяной драки Фото: pixabay.com

Восемнадцатого октября в полицию Пуровского района позвонила медсестра из местной больницы. Она рассказала, что сотрудники скорой помощи доставили в приемный покой жителя Тарко-Сале 1986 года рождения. У мужчины присутствуют множественные телесные повреждения, а сам он находится без сознания.

Позже его госпитализировали в реанимационное отделение.

В ходе разбирательства стало известно, что накануне потерпевший находился в одном из развлекательных учреждений города, где между ним и еще одним мужчиной завязался словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений, со временем переросший в драку.

Злоумышленником оказался 34-летний местный житель. Мужчина полностью признал свою вину, однако избежать уголовного дела ему не удалось. Сейчас его обвиняют по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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