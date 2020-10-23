В Новом Уренгое задержали банду вахтовиков, избивших и ограбивших двух мужчин Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратились жители Оренбургской и Челябинской областей. Они рассказали о троих неизвестных, которые сначала их избили, а затем - украли мобильные телефоны.

Было установлено, что заявители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шли по улице. В этот момент их настигли злоумышленники. Ударив потерпевших по лицу, они забрали их мобильные телефоны и скрылись с места происшествия. Общий ущерб составил около 28 тысяч рублей.

Преступников удалось задержать в ближайшее время. Ими оказались трое мужчин, работающих в Новом Уренгое вахтовым методом. Двое из них, ранее судимых, проживают в Кемеровской области, еще один - в Краснодарском крае.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, предусмотренные п. а, г ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья группой лиц по предварительному сговору». Наказание за это - лишения свободы сроком до семи лет.

На данный момент они полностью признали свою вину и находятся под стражей.