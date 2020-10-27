Во время застолья салехардец украл у своей знакомой крупную сумму денег Фото: pixabay.com

В полицию Салехарда обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила, что кто-то украл из ее кошелька 15 тысяч рублей.

Было установлено, что в день пропажи женщина находилась в гостях, где распивала алкоголь со своими знакомыми. Во время застолья хозяин квартиры, воспользовавшись всеобщим весельем, прошел в комнату, где находились вещи потерпевшей и, забравшись к ней в сумку, похитил 15 тысяч рублей.

Вором оказался 34-летний местный житель. Украденные деньги он потратил на спиртное.

Стоит добавить, что обнаружив пропажу, женщина долгое время не обращалась в полицию в надежде на порядочность и сознательность своих знакомых, но они до последнего отрицали свою причастность к произошедшему.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. в, ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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