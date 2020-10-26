В поселке Пельвож установили мемориальную доску с именами солдат, ушедших на фронт

Фото: www.salekhard.org

Первый заместитель главы Салехарда Олег Куруч и депутат Денис Теленков побывали в поселке Пельвож на открытии мемориальной доски с именами солдат, ушедших на войну.

Напомним, что ранее власти хотели установить памятник, но с учетом мнения жителей было принято решение заменить его на мемориальную доску.

-Сегодня мы увековечили память солдат, которые из Пельвожа уходили на фронт в период Великой Отечественной войны. Мемориальную доску с их именами установили на часовню, на ней выгравировано 33 фамилии жителей поселка, которые отдали долг Отчизне. Важно отметить, что это было пожелание самих жителей Пельвожа, чтобы сохранить память об ушедших на фронт земляках, - сказал Денис Теленков.

После торжественного мероприятия рабочая группа оценила готовность поселка к зиме.

Так, завершен ремонт шести жилых помещений и реконструирован пожарный водоем, площадью 75 метров кубических. Теперь он находится в отапливаемом помещении, а это значит, что жители смогут использовать воду круглый год.

Также на территории поселка установлен бункер для раздельного сбора бытового мусора: три контейнера для стекла, бумаги и остальных отходов.

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