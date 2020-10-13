В Салехарде установили мемориал ветеранам боевых действий

Фото: личная страница Алексея Титовского в "Instagram"

В салехардском Парке 70-летия Победы установили мемориал ветеранам боевых действий.

-С признательностью и безграничной благодарностью мы посвящаем его нашим землякам, которые с честью и полной отдачей служили своему Отечеству, своей Родине. Людям, которые не задумываясь отдали свою жизнь во имя благополучия и безопасности соотечественников. И сегодня мы сохраняем память об их подвиге для будущих поколений, - сообщил на своей странице в «Instagram» глава города Алексей Титовский.

Также он выразил благодарность окружной ассоциации ветеранов, которые и предложили эту идею. Горожане, в свою очередь, активно поддержали инициативы, отдав ей свои голоса на портале «Живём на Севере»

Более 5 500 ямальцев приняли участие в боевых действиях в Республике Афганистан, на Северном Кавказе и в Северной Осетии. Для исполнения воинского долга в локальных конфликтах были призваны около 300 салехардцев. К сожалению, двое ребят - Шамиль Анваров и Алексей Мединский погибли в Афганистане и Чечне.

-Символично, что мемориал обрёл своё место в год 75-летия Великой Победы. Ветераны боевых действий - продолжатели героизма наших отцов и дедов, которые отстояли нашу землю от фашистских захватчиков. После Великой Отечественной войны им также пришлось встать на защиту интересов страны. Русский солдат навсегда ассоциируется со словом Победа, - написал градоначальник.

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