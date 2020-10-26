В Новом Уренгое более ста школьников подали заявки на получение образовательных сертификатов

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале завершился прием заявок на получение образовательных сертификатов по физико-математическому профилю.

Новый Уренгой вошел в тройку лидеров по количеству претендентов - более ста учеников.

Образовательный сертификат - это билет на участие в интенсивных профильных сменах с преподавателями из сильнейших ВУЗов, поездки на образовательные мероприятия и усиленная подготовка к ЕГЭ.

Напоминаем, что в прошлом учебном году 177 школьников из Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска получили возможность воспользоваться сертификатами по физике, математике и информатике. Пройдя интенсивы, они показали отличные результаты на экзаменах.

В 2020 году планируется выдать 440 сертификатов: 200 по математике, 100 по физике и 140 по информатике. К концу октября конкурсная комиссия отберет старшеклассников, которым вручат гранты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ямальские школьники смогут пройти дистанционную подготовку к ЕГЭ с преподавателями ВУЗов. Для этого им необходимо получить образовательный сертификат (подробнее)