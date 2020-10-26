Салехардская прокуратура добилась ремонта дороги, ведущей к микрорайону «Удача» Фото: pixabay.com

Прокуратура окружной столицы организовала проверку по публикации ИА «MK.RU» - «Ямы и лужи: дорога в микрорайоне Салехарда осталась без асфальта».

Было установлено, что в июне текущего года дорожная служба сняла верхний слой асфальта на автомобильной дороге, ведущей к микрорайону «Удача», из-за неровности покрытия. При этом к концу лета на указанном участке образовались выбоины.

В связи с этим органы местного самоуправления заключили в начале октября муниципальный контракт на ремонт.

Учитывая, что в соответствии со строительными нормами укладка асфальта не возможна в снежный период времени, директору МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» было объявлено предостережение.

В результате принятых мер подрядчик активизировал работу, завершив работы до первого снега.

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