В Губкинском проложили дорогу возле СНТ «Надежда»

Фото: администрация Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

В Губкинском завершилась реконструкция 41-ого проезда. Изначально с инициативой о ремонте выступили сами жители, предложив ее в рамках проекта «Уютный Ямал». В итоге за лето здесь сделали 890 метров нового дорожного покрытия.

Больше всего этому обрадовались жители садового товарищества «Надежда», ведь раньше они могли только надеяться на хороший подъезд к дачам.

-Здесь осенью мы бы уже не проехали - был обычный песок, ямы, лужи - а сейчас асфальт! В идеальном состоянии! – рассказал местный житель Дмитрий Яковлев.

Еще этой весной по 41-му проезду проехать было невозможно. Болотистая местность - в паводок здесь застревали КАМАЗы, но все изменилось благодаря самим жителям.

- Был запрос от горожан, они выдвинули идею в проект «Уютный Ямал», а затем жители активно за этот проезд проголосовали - и губкинцы получили новый объект. Причем отнеслись с душой: сделано капитально, надежно, комфортно, - считает депутат Законодательного собрания ЯНАО Виктор Казарин.

Кроме нового дорожного полотна здесь появится еще и теплая остановка. Дачники уже ждут запуск городского маршрута.

-Мы планируем, что до конца месяца все работы закончим. У нас остался монтаж мачт освещения вдоль проезда, внутренняя отделка и подключение системы отопления на остановочном комплексе, ну и немножко работ по благоустройству, - рассказал глава Губкинского Андрей Гаранин.