Пытаясь спасти сбережения, ноябрянин перевел деньги мошенникам Фото: pixabay.com

В полицию Ноябрьска обратился местный житель 1975-ого года рождения, который стал жертвой мошенников.

Было установлено, что 20 октября мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что с его карты осуществляется списание денежных средств. Для отмены всех операций злоумышленник предложил следовать его указаниям, а именно - сообщить персональные данные банковской карты и коды, пришедшие на телефон.

Не заподозрив обмана, ноябрянин выполнил все действия. После этого со счета его банковской карты были списаны 14 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Полиция Ноябрьску предупреждает граждан об участившихся фактах подобных мошенничеств. Не стоит вступать в диалог с незнакомыми людьми, интересующимися сохранностью ваших сбережений и предлагающих их обезопасить. При поступлении такого звонка необходимо прекратить разговор и перезвонить в ваш банк на номер, указанный на обороте банковской карты.

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