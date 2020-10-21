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Покупая билет на поезд, жительница Муравленко отдала деньги мошенникам

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера Зенина
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Покупая билет на поезд, жительница Муравленко отдала деньги мошенникам

Покупая билет на поезд, жительница Муравленко отдала деньги мошенникам

Фото: pixabay.com

В полицию города Муравленко обратилась местная жительница. Она сообщила, что при покупке железнодорожного билета отдала мошенникам более 5 тысяч рублей.

Было установлено, что 16 сентября женщина приобрела на одном из сайтов билет на поезд стоимостью более 2 тысяч рублей, однако вместо него северянка получила на электронную почту сообщение от «Службы поддержки», в котором сообщалось о технической ошибке со стороны платежной системы. Для автоматического возврата денег необходимо перейти по ссылке, что заявительница и сделала. После этого на мобильный телефон женщины пришло смс-уведомление, что с банковской карты были дважды списаны денежные средства на сумму более 2 тысяч рубля. Таким образом, общая сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напоминаем, что точно такая же история произошла с еще одним городским жителем. Покупая билеты, он отдал мошенникам более 11 тысяч рублей.