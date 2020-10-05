Покупая билеты на поезд, муравленковец отдал деньги мошенникам Фото: pixabay.com

В полицию города Муравленко обратился местный житель. Он рассказал, что хотел купить билеты на поезд, а вместо этого стал жертвой мошенников, отдав им 11 тысяч рублей.

Было установлено, что 25 сентября мужчина решил приобрести железнодорожные билеты. Для этого он зашёл на сайт и, выбрав места, оплатил их через банковскую карту на сумму более 3 тысяч рублей.

Через некоторое время на его электронную почту пришло сообщение от «Службы поддержки», в нём говорилось, что произошла техническая ошибка со стороны платёжной системы, для автоматического возврата денег нужно перейти по ссылке.

Совершив данные действия, муравленковец получил на телефон уведомление, что с его карты списаны деньги. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полиция города Муравленко обращается к жителям с просьбой быть бдительными, тщательно проверять поступающую информацию и не перечислять денежные средства незнакомым лицам.

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