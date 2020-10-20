Бэлигма Ринчинова прошла в полуфинал конкурса «Доброволец России»

Фото: региональный центр патриотического воспитания, соцсеть "ВКонтакте"

В 2020 году конкурсу «Доброволец России» исполняется десять лет. В юбилейный год подать заявку решились 53 219 кандидатов, а это почти в два раза больше, чем годом ранее. Всего из 1 557 полуфиналистов, защитивших проекты в рамках окружных форумов, были отобраны 210 лучших.

В их число вошла Бэлигма Ринчинова с проектом «Арктический десант Волонтеров Победы 2.0». Также она является председателем добровольческой организации.

Проголосовать за проект Бэлигмы можно на сайте конкурса, начиная с сегодняшнего дня и до 13 ноября включительно.

Результаты народного голосования составят 30 процентов от общей оценки проекта, а остальные 70 процентов будут зависеть от выбора жюри. Кстати, с его составом можно ознакомиться на сайте конкурса, а с правилами голосования по ссылке.

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