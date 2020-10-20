Фото: региональный центр патриотического воспитания, соцсеть "ВКонтакте"

Ямальские Волонтеры Победы продолжают творить добро. На прошлой неделе ребята десантировались в отдаленных поселках округа и уже успели сделать много хороших дел.

Так, в Ямальском районе они посетили рыбацкое село Сюнай-Сале, где подарили школе канцелярские товары, провели встречу для детей и взрослых, а также накололи одинокой пенсионерке два кубометра дров.

В Приуральском районе активисты добрались до поселка Харп, а затем сделали генеральную уборку у пожилой женщины, подарив ей пылесос, обувь, бытовую химию, ведро и швабру. А в Аксарке привели в порядок двор одного из ветеранов и украсили могилу другого искусственными цветами.

В Надымском районе миссия была продолжена. Волонтеры навели порядок на семи могилах: оставили на них искусственные цветы, повесили и изготовили таблички «Ветеран Великой Отечественной войны». Кроме того, ребята провели встречу с активом, в ней участвовали 23 человека.

В Тазовском районе активисты приобрели для пенсионера все стройматериалы, необходимые для ремонта в его комнате. Позже местные волонтеры отправятся в Газ-Сале и завершат доброе дело.

В Красноселькупском районе ребята привели в порядок пять могил ветеранов, провели игру РИСК, презентовали движение и вручили благодарности. Участниками встреч стали около 40 человек. Также двум ветеранам подарили телевизор и радиоприемник.

Напомним, что проект «Арктический десант Волонтеров Победы» был приурочен к 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

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