В детских садах Салехарда работают группы кратковременного пребывания детей

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде работают группы кратковременного пребывания для детей раннего и дошкольного возраста. Отдать малышей на неполный день можно в Детские сады №5, 6, 10, 14, 20 и 4. В последнем работает лекотека для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что с 1 сентября запись детей в группы осуществляется на портале «Электронные услуги в сфере образования».

Для предоставления места, родители должны указать в заявлении следующие дополнительные параметры: предлагать временное зачисление; группа кратковременного пребывания (3-5 часов); предпочитаемый детский сад, в котором есть соответствующая группа.

После того, как в заявлении о постановке ребенка на учет в АИС появится стутус «Зачислен временно», родители продолжают видеть свою очередность на получение постоянного места.

По всем вопросам можно обратиться к специалистам городского департамента по телефону 3-22-82.

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