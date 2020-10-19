В Салехарде откроют три новых детских сада

В Салехарде планируют открыть три новых детских сада:

-МБДОУ Детский сад №2 «Северное сияние» по адресу: ул. Юрия Юнкерова, дом 5;

-МБДОУ Детский сад №8 «Олененок» по адресу: мкр. Восточный, 3-й проезд, дом 1;

-МБДОУ Детский сад №11 «Морошка» по адресу ул. Игарская, дом 41А.

Данные о них уже внесены в автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование», расположенную на Портале «Электронные услуги в сфере образования». Поэтому, при постановке ребенка в очередь, родители уже могут эти детские сады в первичном заявлении в качестве предпочитаемых.

Родителям, уже поставившим ребёнка в очередь на детский сад, а также подавшим заявление на перевод из одного учреждения в другое, желающим включить новостройки в качестве предпочитаемых, нужно внести изменения в ранее поданные заявления. Для этого необходимо обратиться к специалистам городского департамента образования по телефону 3-22-82.

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