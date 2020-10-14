«Арктический десант» помог надымским волонтерам привести в порядок могилы ветеранов

Фото: Дом молодёжи | Надым, соцсеть "ВКонтакте"

Надымские Волонтёры Победы приняли участие в акции «Нет забытых захоронений», которая проводится несколько раз в год. Ребята вышли на уборку могил ветеранов Великой Отечественной войны.

В этот раз к надымчанам присоединились региональные коллеги из Ноябрьска. Выиграв грант благодаря своему проекту «Арктический десант», они ездят по муниципалитетам округа, где проводят беседы с местными жителями, рассказывают о войне, встречаются с ветеранами и помогают в уборке могил тех, кого уже нет.

Фото: Дом молодёжи | Надым, соцсеть "ВКонтакте"

Поучаствовав в ежегодной акции надымчан, ребята помогли установить на семи захоронениях таблички с надписью «Ветеран Великой Отечественной войны». Их на безвозмездной основе изготовили сотрудники УАВР общества «Газпром добыча Надым»

На данный момент активисты отправились в отдалённое село Газ-Сале, расположенное в Тазовском районе.

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