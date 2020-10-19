Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Жители Тарко-Сале приняли участие в благотворительной акции «Помоги пушистому другу», которую организовал фонд помощи животным «Подари Жизнь». Горожанам предложили собрать корм, лекарства и другие необходимые вещи для содержания четвероногих постояльцев.

Напомним, что приют для животных в Тарко-Сале открыли в начале сентября, а сегодня в нём живут более 20 собак и кошек, многим из них необходима медицинская помощь, а некоторым - просто человеческое внимание.

В итоге поддержать акцию решили более тридцати таркосалинцев, они принесли еду, игрушки, наполнители и другие вещи, необходимые в уходе за животными. Среди гостей был и заместитель главы Пуровского района Антон Колодин.

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

-Любая помощь важна и нужна. Сегодняшнее мероприятие показало, сколько неравнодушных людей живёт в нашем городе. Добро объединяет людей. Уделив немного своего времени, мы помогли тем, кто в этом очень нуждался, - сообщил он.

Навестить хвостатых можно в любой день с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00. Они будут рады как гостинцам, так и прогулке на свежем в воздухе в компании друга-человека.