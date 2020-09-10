В Пуровском районе открылся приют для бездомных животных

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В Тарко-Сале открылся муниципальный приют для бездомных животных. Первым обитателем стал кот Гоша, недавно отметивший 20-летие.

В учреждении находятся 150 вольеров для собак и 30 клеток для кошек. Также внутри здания размещены комната для приготовления пищи, приёмное отделение, изолятор для больных животных и другие специализированные помещения.

Приют представляет собой объект временного содержания четвероногих со сроком нахождения не более 30 дней. Постояльцам здесь будут ставить прививки от бешенства, стерилизовать, а по истечении карантина выпускать в естественную среду обитания. Тех животных, что уже побывали в приюте, будет отличать цветная бирка на ухе. Отловом и доставкой станут заниматься специализированные службы.

Управление доверили Пуровскому благотворительному фонду помощи животным «Подари жизнь». Работать здесь будут два подсобных рабочих и два сторожа, а для медосмотра и вакцинации наймут приходящего ветеринара.

Справиться вдвоём с большим количеством животных персоналу будет непросто, поэтому общественники рассчитывает на помощь неравнодушных земляков. В планах – открыть на базе приюта гостиницу для временного содержания питомцев на период отсутствия хозяев.

Открытие данного заведения поможет улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе, а также поспособствует воспитанию в обществе гуманного отношения к братьям меньшим.

Центры по содержанию бесхозяйных животных планируют открыть по всему Ямалу. Такую задачу поставил глава региона Дмитрий Артюхов.