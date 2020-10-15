В Новом Уренгое продолжается противопожарная акция «Жилье»

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале продолжается профилактическая операция «Жильё». Сотрудники пожарной охраны Нового Уренгоя проводят рейды по деревянным зданиям, уделяя особое внимание квартирам в которых проживают многодетные семьи. Ведь именно дети в случае возникновения пожара являются наиболее незащищенной категорией людей. Особенно это касается тех ситуаций, когда семья многодетная - родителям одновременно непросто уследить за всеми домочадцами.

Сотрудники МЧС напомнили, что основным местом пожаров по-прежнему остается жилой сектор. Чаще всего возгорания происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании электробытовых приборов и печей, а также из-за неосторожного обращения с огнём.

Кроме того, участники рейда провели беседы с жильцами на тему пожаробезопасного поведения в быту, уделив особое внимание правильному поведения в экстремальной ситуации и действиям при обнаружении пожара.

В завершение рейда сотрудники вручили специальные памятки и листовки, а также напомнили, что при возникновении пожара стоит незамедлительно звонить по телефонам: 01, 101 и 112.

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