На Ямале стартовала противопожарная акция «Жилье»

Фото: МЧС России по ЯНАО

Согласно статистике, сначала этого года на Ямале произошло 702 пожара, в которых погибли 18 человек, а 50 - получили травмы. Из общего числа возгораний - 212 приходятся на жилой сектор, наибольшее количество зафиксировано в деревянных строениях. Основные причины: нарушение правил эксплуатации оборудования - 38%, неосторожное обращение с огнём - 29%, нарушение правил пользования печного оборудования - 15%, поджоги - 11%.

В связи с этим весь октябрь на территории региона проводится профилактическая операция «Жильё», призванная уменьшить печальную статистику.

Спасатели рассказывают гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности при использовании газовых и электрических приборов, а также печного отопления. Напоминают о том, что нельзя оставлять детей без присмотра и доводят информацию о требованиях пожарной безопасности в отопительный период, особое внимание уделяя людям, относящимся к «группе риска».

-Хотелось бы, чтобы работа, проводимая в период профилактической операции, была проделана не зря и статистические данные в последующие годы имели только положительную динамику, - сообщил заместитель начальника пятого пожарно-спасательного отряда в городе Лабытнанги Сергей Лучицкий.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Стоит добавить, что в мероприятии участвуют не только сотрудники МЧС, но и представители других силовых ведомств, органов исполнительной власти, местного самоуправления и добровольцы.

-На образовательной платформе «Сетевой город» размещаются различные памятки о правилах пожарной безопасности, с детьми проводятся уроки безопасности в онлайн режиме, во время рейдов в частном секторе сотрудники управления соблюдают все эпидемиологические меры безопасности, - рассказал главный государственный инспектор Салехарда по пожарному надзору Дмитрий Олимпиев.