6 Февр. 2020 2020-02-06T13:25:15+03:00

На Ямале задержали шесть подозреваемых в коррупции Фото: скрин видео 89.мвд.рф

Они вымогали у руководителей коммерческих организаций деньги

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Должностные лица Управления Росреестра по ЯНАО подозреваются в коррупционной схеме. По оперативной информации на территории Ямала, Курганской, Челябинской и Тюменской областей действовала организованная группа.

Пользуясь своим служебным положением, они вымогали у руководителей коммерческих организаций деньги за решение вопросов по оказанию услуг по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, их регистрации, обеспечению положительного решения о снижении кадастровой стоимости.

Злоумышленники подыскивали клиентов через подконтрольную юридическую фирму, филиалы которой расположены на территории нескольких регионов РФ.

Правоохранители уже установили причастность бывшего руководителя Управления Росреестра по ЯНАО и его подчиненных к коррупционной схеме.

- Факты передачи им взятки от представителей коммерческих структур на общую сумму более 7 млн рублей задокументированы. Возбуждены уголовные дела, -сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Шестеро подозреваемых задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. При проведении обысков участников организованной группы обнаружены и изъяты ценности, документы и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU