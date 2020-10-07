Поверив, что сотрудники банка в сговоре с мошенниками, жительница Ямала отдала последним 140 тысяч рублей

Жительница Муравленко лишилась 140 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Муравленко обратилась местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, отдав им 140 тысяч рублей.

Было установлено, что заявительнице позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что с её карты хотели незаконно списать деньги, а федеральная служба безопасности пытается задержать злоумышленников.

Кроме того, потерпевшей было дано указание - ждать звонка от сотрудника спецслужбы. В скором времени у женщины зазвонил телефон. Ответив, она получила новые рекомендации. Теперь ей следовало перевести все сбережения на счёт, специально открытый на её имя. Там деньги будут храниться в полной безопасности до окончания оперативно-розыскных мероприятий.

Также аферист предупредил потерпевшую о том, что по данному вопросу не следует обращаться к работникам банка, так как они находятся в сговоре со злоумышленником.

Следуя указаниям собеседника, женщина перевела 140 тысяч рублей. После этого преступники перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».