В Салехарде 37 классов отправлены на карантин из-за COVID-19 Фото: pixabay.com

Глава Салехарда Алексей Титовский обратился к горожанам на своей странице в «Instagram». Поводом для этого послужила ситуация с распространением COVID-19 в столице региона.

-Нами предпринимаются все необходимые профилактические меры. Напомню, что режим повышенной готовности в округе продлен до 1 ноября. В общественных местах продолжает действовать масочный режим, проводится термометрия и санитарная обработка. Ведется контроль за соблюдением социальной дистанции, - сообщил градоначальник.

Отдельную часть своего обращения Алексей Титовский посвятил родителям школьников. Он призвал взрослых следовать требованиям профилактики, поскольку уже 37 классов отправлены на карантин.

-Уважаемые родители, если вы или ваш ребёнок наблюдаете минимальные признаки простудного заболевания или просто чувствуете недомогание, оставайтесь дома. Не подвергайте риску себя, детей и педагогов. К сожалению, у нас выявляются случаи распространения ковида именно среди школьников и педагогического состава - 54 обучающихся отправлены на самоизоляцию по причине семейного очага, - посоветовал глава города.

Также Владимир Титовский отметил, что в первую очередь важна личная ответственность и самоорганизованность. Только они помогут справиться со сложившейся ситуацией.