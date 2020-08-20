В Салехарде установит памятник отрядам Великой Северной экспедиции

В Салехарде хотят установить памятник отрядам Великой Северной экспедиции Фото: salekhard.org

В Салехарде появится новый памятник отрядам Великой Северной экспедиции. Деревянный маяк 18 века от 5 до 7 метров в высоту предлагают установить в районе переправы рядом с известной скульптурой «Мамонт». Инициатором выступило салехардское отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в ЯНАО.

Маяк спроектирован по эскизу лейтенанта Дмитрия Овцына, под чьим руководством и совершалась экспедиция. В этом году планируется оформить проект и провести изыскательные работы, а в следующем уже изготовить и установить культурный объект.

- Культурный объект – дань памяти героическим первопроходцам, открывшим водный путь из Оби в Енисей. Из архивных источников известно, что в Обдорске располагалась база Великой Северной экспедиции, отряд зимовал здесь с 1734 по 1737 годы, - пояснили в администрации города.

Салехардцам предлагают принять участие в выборе места для него. На портале «Живём на Севере» и в группе администрации Салехарда в социальной сети ВКонтакте у жителей города интересуются, согласны ли они с установкой памятника.