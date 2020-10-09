На Ямале стартовал первый этап вакцинации против коронавируса

На Ямале проходит первый этап вакцинации против COVID-19. На сегодняшний день в регион поступила партия отечественной вакцины - 42 дозы препарата «Гам-КОВИД-Вак». Для этого была оперативно отработана логическая цепочка поставки, хранения и распределения лекарства.

-Медики, работающие с пациентами с COVID-19, каждую минуту рискуют жизнью. В первую очередь, важно защитить именно их. На первом этапе вакцинацию пройдут медработники, у которых нет антител к вирусу, - подчеркнул губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Согласно поручению президента, весь объем поступившей партии будет использован для вакцинации медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией на первой линии.

Как сообщила главный врач ГБУЗ ОЦ СПИД Людмила Волова, начальный этап иммунизации пройдет на базе СПИД-Центра. Процедурный кабинет в учреждении полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, а условия хранения вакцины соблюдаются с учетом особого температурного режима - от -18 градусов, в защищенном от света месте.

Первыми вакцинацию пройдут сотрудники медучреждений Ноябрьска, выразившие добровольное согласие. Для этого все работники сдадут тест на антитела и получат соответствующее заключение терапевта.

-После прохождения вакцинации всех медработников будут тщательно наблюдать. Благодаря современным технологиям пациенты смогут фиксировать данные о состоянии здоровья в специальной программе. Такой формат работы позволит специалистам дистанционно отслеживать изменения в организме вакцинированных и своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

После того, как будут отработаны организационные вопросы и начнется массовое производство вакцины, стартует иммунизация населения. Безусловно, особое внимание будет уделено группам риска.