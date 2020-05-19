2020-05-19T09:21:39+03:00
Происшествия

В салехардских магазинах в два раза завышали цены на продукты

Предпринимателей оштрафовали на 50 тысяч рублей
Анна Полякова
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В салехардских магазинах в два раза завышали цены на продукты Фото: правительство ЯНАОВ салехардских магазинах в два раза завышали цены на продукты Фото: правительство ЯНАО
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Прокуратура Салехарда выявила факты завышения предпринимателями предельных торговых надбавок на продовольственные товары первой необходимости.

Обнаружено, что в магазинах «Амикан», «Фламинго» и «Тройка» кефир, творог, яйца, рис, греча, сахар, масло подсолнечное, реализовывались с превышением предельно допустимых надбавок в размере от 2 до 121 процента. Тем самым при ценообразовании на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости было нарушено федеральное законодательство.

Прокурор возбудил административные дела в отношении предпринимателей. Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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