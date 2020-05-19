19 Май 2020 2020-05-19T09:21:39+03:00

В салехардских магазинах в два раза завышали цены на продукты Фото: правительство ЯНАО

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Салехарда выявила факты завышения предпринимателями предельных торговых надбавок на продовольственные товары первой необходимости.

Обнаружено, что в магазинах «Амикан», «Фламинго» и «Тройка» кефир, творог, яйца, рис, греча, сахар, масло подсолнечное, реализовывались с превышением предельно допустимых надбавок в размере от 2 до 121 процента. Тем самым при ценообразовании на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости было нарушено федеральное законодательство.

Прокурор возбудил административные дела в отношении предпринимателей. Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU