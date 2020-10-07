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В Губкинском прошла серия субботников «Чистый лес». Навести порядок вышли более 240 сотрудников предприятий топливно-энергетического комплекса. Экоактивисты компаний «Янгпур», «Белоруснефть-Сибирь», «БН-СпецТранс», «РН-Пурнефтегаз» и «Севкомнефтегаз» убрали мусор в лесу и зонах отдыха.

В итоге было ликвидировано 16 несанкционированных свалок и вывезено 250 кубометров отходов. При этом специалисты отмечают, что несмотря на регулярные экоакции, подобных свалок в городе меньше не становится.

-В прошлом году свалок было пятнадцать, в этом году уже шестнадцать, и они намного больше по объёму, - рассказал начальник управления ЖКХ администрации города Игорь Моисеев.

Также в администрации напомнили, что за выброс мусора в неположенном месте нарушителям грозят штрафы.

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