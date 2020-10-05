В деревне Харампур прошел масштабный субботник

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Жители деревни Харампур совместно с активистами общественного движения «Ямал-Потомкам!» провели перед наступлением холодов масштабный субботник. Наведением порядка занимались более шестидесяти человек из трудовых коллективов поселения.

Сотрудники школы-интерната, детского сада «Росинка», дома культуры «Снежный», центра развития туризма, местной администрации, а также казаки и тундровики общими силами очистили территорию всей деревни, близлежащей лесной зоны и береговой линии местной реки, а в новом Лебедином сквере посадили живую изгородь из ивы и шиповника.

-Такие мероприятия проводятся в деревне традиционно. Они позволяют нам сплотиться, почувствовать поддержку и плечо товарища, а главное - сделать наш дом чище, уютнее и комфортнее для жизни, - отметила глава Харампура Мария Климова.

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Стоит добавить, что коллективная уборка уже стала доброй традицией. В прошлом году на субботник вышли все жители, не занятые работой в сельхозобщине.