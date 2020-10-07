«Спасем лебедя»: в Салехарде прошла спецоперация по спасению раненой птицы

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде на озере Лебяжье прошла спецоперация по спасению раненого лебедя. К нему на помощь прибыли общественники города, сотрудники «Ямалспаса», а также центра ветеринарии, куда впоследствии была отправлена птица.

-У лебедя перелом крыла, начался некроз ткани. Определена в целом возможная стратегия лечения. На данный момент будем проводить антибиотикотерапию и осуществлять наблюдение за общим состоянием, - рассказала начальник отдела противоэпизоотических и лечебных мероприятий ГБУ «Салехардский центр ветеринарии» Алеся Андросова.

О дальнейшей судьбе птицы рассказал руководитель фонда защиты животных «Дорога домой» Сергей Мордвинов.

По его словам, нужно приложить все силы для восстановления лебедя. Если лечение окажутся результативным, то его выпустят на природу. Если нет, то он останется на пожизненном содержании у неравнодушных людей.

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